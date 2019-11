Ben Maher houdt Eric Lamaze van tweede overwinning af

De Big Ben Challenge op de Toronto Horse Show was vannacht een spannende aangelegenheid. Vijftien van de 23 topruiters streden in de barrage om de hoofdprijs van ruim 28.000 Canadese dollars. Het leek erop of Eric Lamaze met de topmerrie Fine Lady 5 (v. Forsyth FRH) naar zijn tweede zege galoppeerde voor eigen publiek, maar Ben Maher stak er een stokje voor. De Brit was op de meet 0,4 seconden sneller met Tic Tac (v. Clinton).

Het was een beladen avond in Toronto. Voordat de Big Ben Challenge, genoemd naar Ian Millars belangrijkste paard, begon werd ‘Captain Canada’ Millar geëerd op zijn concours. 1 mei hing de Canadese ruiter zijn rijlaarzen aan de wilgen en kreeg in eigen huis een waardig afscheid. Millar nam tien keer (!) deel aan de Olympische Spelen en draaide tientallen jaren mee in de top van de springsport.

Na Millars afscheid ontspon zich een mooie wedstrijd over 1,55m met 23 topruiters aan de start. Vijftien combinaties kwamen terug voor de barrage. Hierin was Ben Maher met Tic Tac publiekslieveling Eric Lamaze net te snel af. Lamaze had al een rubriek gewonnen met de zestienjarige Fine Lady en het leek hem vannacht nog een keer te lukken met een snelle tijd van 37,17 seconden. Maar Maher stuurde de even oude Clinton-zoon Tic Tac, waarmee hij ook in Rio reed, 0,4 seconden sneller over de finish. De Brit zette de klokken stil op 36,75 seconden.

Op de derde plaats eindigde Margie Goldstein met Dicas (v. Diarado) in een tijd van 37,61 seconden. Jos Verlooy volgde met de Verdi TN-zoon Varoune en Laura Kraut maakte de top vijf vol op Confu (v. Contact me). Beezie Madden zat daar met de KWPN’er Garant (v. Warrant) vlak achter.

Klik hier voor de uitslag.

