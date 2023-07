Ben Maher troeft Duits kwartet af op openingsdag LGCT Riesenbeck

De Longines Global Champions Tour van Riesenbeck is op spectaculaire wijze begonnen. Ben Maher en de twaalfjarige KWPN-merrie Ginger Blue (v. Plot Blue) hebben in het hol van de leeuw de winst weggehaald voor de Duitsers. ''Giger Blue sprong echt fantastisch vandaag. Het is lang geleden dat ze op gras heeft gesprongen maar ze deed het zeker niet slecht. Ik heb niet alles gegeven vandaag omdat ik nog wat energie in de tank wilde overlaten voor morgen maar het was toch genoeg voor de overwinning,'' aldus Maher.

Veel etappes van de Tour beginnen donderdag met een inloopproef en vrijdag al met de Global Champions League. In Riesenbeck wordt de GCL op zaterdag gesprongen en dus was vandaag de opwarmer direct op tijd over een hoogte van 1,45m. 47 combinaties reden de imposante graspiste van Riesenbeck binnen waarvan 17 met een schone lei over de finish kwamen. Ben Maher hield het hoofd koel en stuurde Ginger Blue in 64.75 seconden naar de overwinning. Op minder dan een kwart seconde was het David Will die met Accoton Ps (v. A Pikachu de Muze) het daarop volgende Duitse viertal aanvoerde.

Duits kwartet

De toegestane tijd bleek een belangrijke rol te spelen in deze Fundis Reitsport Prize. In de grote graspiste was genoeg te zien en hoewel sommige ruiters hun paarden spaarden en een rustig oefenrondje reden was er ook genoeg mooie sport. Naast David Will was het Richard Vogel die met Codex (v. Contendros) het podium compleet maakte. Kendra Claricia Brinkop volgde op haar beurt met Ma Belle (v. Ugano Sitte) op de vierde plaats en bleef weer nipt voor Hans-Dieter Dreher met Vestmalle Des Cotis (v. Baloubet du Rouet).

Pijlen op morgen

Ben Maher en Harrie Smolders imponeerden vorige week door met hun team de Paris Panthers de GCL van A Coruña te winnen. Morgen gaat Maher van start met Ginger Blue en hij was vandaag duidelijk blij met de prestaties van zijn merrie. ”Ginger Blue sprong zoals altijd weer fantastisch. Ik heb haar vorige week meegenomen naar A Coruña en daar sprong ze al heel goed. Ze heeft lang niet op gras gesprongen maar dat maakte haar niks uit. Ik denk dat ik Ginger Blue morgen in de eerste ronde van de GCL start want ze heeft nog genoeg energie over na vandaag.”

Uitslag

Bron: persbericht