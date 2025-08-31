Ben Maher wint 1.50m GP-kwalificatie Brussel met Ginger-Blue

In Brussel streden 52 combinaties zaterdagavond in de Audi prijs over 1.50m. Ook Kim Emmen en Imagine N.O.P. (v. Cassini Gold) gaven acte de présence, zij konden zich via deze rubriek ook kwalificeren voor de Rolex Grand Prix van zondag. Veel andere topcombinaties hadden dat al eerder deze week, onder meer via de Nations Cup, voor elkaar gekregen. De winst ging naar Ben Maher met de in Nederland gefokte merrie Ginger-Blue (v. Plot Blue).

Het basisparcours was onderscheidend, met een lastige laatste lijn die begon met een combinatie oxer – steil en eindigde met een grote oxer met water eronder. Ook het kunstlicht is niet altijd voor alle paarden even vertrouwd en bleek de tijd niet voor iedereen een haalbare kaart. Van de eerste 26 starters, waaronder een aantal grote namen, wisten uiteindelijk zeven combinaties naar de barrage door te dringen. Ook na de pauze werd er niet gestrooid met nulrondes, al konden wel enkele thuisruiters zich aan de barrageselectie toevoegen. Daaronder ook de Belgen Pieter Devos en Niels Bruynseels, tot genoegen van het thuispubliek.

Maher, Steiner en Mallevaey

Ben Maher ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor. De Brit ging als derde van start in de barrage en legde de lat meteen hoog. Hij stuurde de 14-jarige Ginger Blue foutloos en snel rond, wat resulteerde in een tijd van 42.28 seconden. De tweede plaats ging naar de Zwitserse Nadja Peter Steiner. Zij klokte een tijd van 42.57 seconden met de merrie Nice van ’t Zorgvliet (v. Emerald). De top-3 werd compleet gemaakt door Nina Mallevaey en Destine to Be (v. Diamant de Semilly). De Franse amazone liet een tijd van 42.75 op de klok verschijnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl