Ben Mahers Explosion W begin volgend jaar weer in actie

Olympisch kampioen Explosion W (v. Chacco-Blue) is na het CHIO in Aken, in juli, niet meer ring verschenen. Ben Maher trok de KWPN'er terug voor het WK in Herning omdat het paard niet fit genoeg was voor het kampioenschap. In een interview met Horse and Hound vertelt Maher dat Explosion nu weer volop aan het werk is en "het ziet er goed uit" in de aanloop naar een mogelijke datum voor zijn comeback in februari.

De dertienjarige Explosion W was in juli voor het laatst in de ring op het CHIO in Aken, waar ze tiende werden in de Rolex Grand Prix. Kort daarna na Maher de beslissing om het fokproduct van Wijnen uit Berlicum niet te starten op het WK in Herning. Maher destijds: “We zijn ongelooflijk teleurgesteld dat we deze beslissing moeten nemen, maar Explosion W is gewoon niet helemaal in zijn topconditie voor dit kampioenschap.”

Naar Florida

Explosion is nu weer volop in training vertelt Ben Maher, maar vertelt hij: “We hebben het rijden van wedstrijd wat langer uitgesteld, ik besloot hem niet te starten in Genève en Londen. Hij heeft wat extra tijd gehad. Maar hij is nu naar Florida waar we hem verder gaan opbouwen.” Het is de bedoeling dat het paard in februari weer in de ring komt.

Bron Horse and Hound