Bengtsson neemt afscheid van Ermindo W

De Zweedse ruiter Rolf-Göran Bengtsson heeft afscheid genomen van zijn toppaard Ermindo W (v. Singapore). De door A. de Wit uit Reuver gefokte KWPN'er is verkocht. Bengtsson reed Ermindo voor het laatst eind september op Spruce Meadows, waar het Zweedse team de landenwedstrijd won. Het duo was jarenlang een vaste waarde in het succesvolle Zweedse landenteam, en droeg bij aan onder meer brons op het EK in 2021 en zilver op het CHIO Rotterdam in 2021.