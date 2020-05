Benjamin Wulschner stuurt KWPN’er naar overwinning op wedstrijd van vader

De conclusie van de deelnemers was zeer positief: Er zijn eindelijk weer wedstrijden, zij het zonder toeschouwers en met veiligheidsmaatregelen. De opgewekte stemming heerste. Holger Wulschner heeft ondanks alle hindernissen een topwedstrijd opgezet is de mening. Zijn zoon won de laatste rubriek van het weekend, de klasse S.

Uiteindelijk bleef de overwinning van de laatste rubriek van de wedstrijd binnen de familie. Zoon Benjamin Wulschner was de snelste deelnemer met de 10-jarige KWPN’er Fabiella BH (v.Emilion), gefokt door de VDL Stud, in de laatste klasse S rubriek. Steffen Krehl werd tweede op de 11-jarige Conchito (v.Chacco-Blue). De derde plaats ging naar Thomas Kleis op Silberpfeil M (v.Stalypso). In totaal namen meer dan 50 deelnemers deel aan de wedstrijd.

Bekijk hier de complete uitslag.

Bron: Reiterrevue