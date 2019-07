Berlin-zoon Ace bracht Alison Robitaille weer naar de top

Op het CSI in Tryon won gisteren Alison Robitaille de 3* Grand Prix met de KWPN'er Ace. De veertienjarige zoon van Berlin kwam in 2016 in handen van de Amerikaanse nadat hij al succesvol was onder Stefanie van den Brink. "Hij bracht me weer op dit niveau", aldus Robitaille.

Alison Robitaille was met Ace een van de zes barragekandidaten in de 1,50m-Grand Prix. De Amerikaanse stuurde Ace foutloos in de snelste tijd van 40,376 seconden rond. Scott Keach en Hector Florentino kwamen dicht in de buurt. De Australiër Keach bleef met Falcon de Hus Z (Florian de la Vie*Bazooka x Adlantus AS) foutloos in 40,805 seconden en werd tweede. Florentino bleef ook nul met Carnaval (Chacco-Blue x Landadel), een tiende achter Keach. Op de vierde plaats volgde nog een KWPN’er, namelijk Evita (Tangelo van de Zuuthoeve x Cash) onder Thaisa Erwin. Ook dit paar bleef nul in 43,386 seconden.

Ace, P. de Mol uit Oss fokte hem uit Bella ster sport-spr prest v. Irco Polo, is nu drie jaar in handen van Alison Robitaille na een succesvolle carrière onder Stefanie van den Brink. Robitaille: “Ik had een behoorlijk tijd niet meer op Grand Prix-niveau gereden – ik trouwde en kreeg twee kinderen. Ace bracht me weer op het aller hoogste niveau!”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/persberict