Bert Jan van de Pol net naast podium in Kristiansand

Op Indoor Epona in het Noorse Kristiansand eindigde Bert Jan van de Pol gisteren net naast het podium. In het 1.40m twee-fasen parcours moest de Nederlander Ada Alette Braaten Johnsen, Shane Carey en Linnea Ericsson-Carey voor zich dulden. Piet Raijmakers Jr. en Henk van de Pol pakten nog een volgprijs mee in de rubriek.

Braaten Johnsen stuurde in de twee-fasen proef haar Quarrycrest Reflection (v.Clover Echo) snel rond in 36,20 en daar was geen van haar concurrenten tegenop gewassen. Shane Carey kwam met Detroit (v.Diamant de Revel) nog het dichtst in de buurt van de Noorse. De Ier klokte een tijd van 38,24 en mocht als tweede opstellen. Linnea Ericsson-Carey kwam met Ringwood Cassero (v.Casall) binnen in 39.39 en maakte de top drie compleet.

Nederlanders

Bert Jan van de Pol zette van de Nederlanders het beste resultaat neer. De ruiter finishte met zijn Calgary (v.Concorde) in een tijd van 39.45 en viel net naast het podium op een vierde plaats. Piet Raijmakers Jr en Van Schijndel’s Gladstone (v.Grison vd Bisschop) deden er iets langer over. Met een tijd van 40.48 seconden werd de Nederlander nog achtste. Henk van de Pol en Looyman Z (v.Numero Uno) moesten vier strafpunten noteren in een tijd van 37.74 en pakte als snelste vier-fouter nog een tiende prijs mee.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl