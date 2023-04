Bert Jan van de Pol stuurt Inoi als snelste over 1,40m in Deurne

De tweede van het NK op de Green Valley Estate in Deurne begon vanmorgen met een 1,40m Twee Fasen Speciaal. Als een van de laatste combinaties op de startlijst wist Bert Jan van de Pol met de KWPN'er Inoi (E Star x Andiamo) de snelste tijd te rijden. Van de Pol kaapte de eerste prijs weg voor de neus van Bas Moerings die lang aan de leiding ging met Kivinia (I'm special de muze x Calido I). Het verschil was slechts 0,14 seconden.

Al vroeg had Bas Moerings de snelle tijd van 29,46 seconden op het scorebord gezet met de achtjarige merrie Kinivia. Halverwege van het 73 combinaties tellende deelnemersveld kwam Joy Lammers tot op een honderdste van Moerings’ tijd. Met First Boy B.B. (Hamlet x Ustinov) finishte de amazone in 29,47 seconden.

Het was uiteindelijk Bert Jan van de Pol die optimaal gebruik maakte van de rappe Inoi. Van de Pol reed geen centimeter te veel in de tweede fase en finishte met de tienjarige E Star nakomeling in 29,32 seconden als eerste. Achter Lammers eindigden Kevin Jochems en Frank Schuttert als vierde en vijfde. Jochems reed met Callisto KS (Cabachon x Berlin) een tijd van 30,71 seconden. Schuttert en Luckey SR Z (L’ Arc De Triomphe x Quick Star) klokten 30,87 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl