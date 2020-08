Bert Jan van de Pol wint nationale GP in Lier

Geen CSI, maar wel een nationaal concours in Lier dit weekend. In de 1m45 GP op zondag pakte de enige Nederlander in het veld - Bert Jan van de Pol - de winst voor de neus van de Belgen weg. Met de BWP-goedgekeurde Kato T Z (v. Kannan) reed Van de Pol in de barrage zo'n 0,8 seconden sneller dan thuisruiter Laurent Thirion en Berline du Maillet Z (v. Berlin).