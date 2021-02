Bertram Allen heer en meester in met 137.000 dollar gedoteerde 3* GP Wellington

De jonge Ierse topruiter Bertram Allen sloot, na een lange barrage, de Grote Prijs van Wellington af met een klinkende overwinning. Een totaal van 18 combinaties kwam terug in de barrage, maar waren geen match voor Bertram Allen en Castlefield Vegas (v.Cassino). Nayel Nasser mocht achter Allen plaatsnemen in de prijsuitreiking en verwees Paul O'Shea naar plek drie. Het is pas het vijfde gezamenlijke optreden van Allen en Castlefield Vegas en dit lijkt een perfecte match te zijn.

Het waren niet zomaar wat namen die aan de start verschenen in de Grote Prijs van deze al weer zesde week van het Winter Equestrian Festival in Wellington. Beezie Madden, Kent Farrington, Daniel Deusser en Darragh Kenny hadden net als Bertram Allen allemaal een ijzer in het vuur. Een 18-koppige barrage moest uitwijzen wie de hoofdprijs van 45.210 dollar op mocht eisen. Uiteindelijk was Bertram Allen de sterkste van het deelnemersveld met Castlefield Vegas. Een tijd van 37.10 seconden bleek onverslaanbaar en leverde Allen de winst op.

Top zes

Nayel Nasser deed met Igor van de Wittemoere (v.Cooper van de Heffinck) een goede gooi naar de overwinning. De Egyptenaar kwam met 37.40 seconden tekort en moest genoegen nemen met een tweede plek. Paul O’Shea en Skara Glen’s Chancelloress (v.Chacco-Blue) namen achter Nasser plaats in de ereronde. Een tijd van 38.35 seconden was goed voor de derde prijs. Daniel Coyle (Legacy), Darragh Kenny (Urhelia Lutterbach) en Beezie Madden (Chic Hin D Hyrencourt) tekenden voor de plaatsen vier, vijf en zes.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl