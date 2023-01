Bertram Allen laat Ierse vlag wapperen in Wellington

Bertram Allen moest gisteren al als vierde in de ring in het 4*-1,45m direct op tijd op het WEF in Wellington. "Ik heb direct alles gegeven", zei de Ier en hij loodste zijn Emmylou (Billy Mexico x Lupin Z) in at 61,85 seconden foutloos over de finish. Die prestatie werd niet meer verbeterd. Met een tijd van 63,36 seconden werd Jessica Springsteen tweede op Naomi van het Keizershof (v. Cardento).

50 combinatie vertrokken in de 1,45m-rubriek direct op tijd, achttien ervan bleven foutloos. Als vierde zette dus Bertram Allen de snelste tijd neer met de elfjarige merrie Emmylou. De Ierse springruiter liet twee Amerikaanse amazones achter zich. Achter Jessica Springsteen, tweede op Naomi vk Keizershof, werd Vanessa Hood derde op Cascalretto (v. Casall). Ze was met haar tijd van 63,51 seconden slechts 0,15 langzamer dan Springsteen.

Competitief paard

Allen was dolblij met de prestatie van zijn merrie: “Ik was erg vroeg als vierde aan de beurt, dus ik gaf direct alles. Ik heb een zeer competitief paard en ze deed een enorm haar best. Ze is gewoon fantastisch en ik wist dat als ik goed reed, ik vandaag een kans zou maken.”

Bron persbericht WEF