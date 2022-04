Bertram Allen met afstand de snelste in Wellingtons Challange Cup 12

Niemand kon op tegen de geweldig snelle barragerit van Bertram Allen zijn tienjarige Ier Pacino Amiro (v. Pacino). De springruiter uit Ierland finishte bijna twee seconden sneller dan de runner-up Lorenzo De Luca en de KWPN hengst F-One USA (v. Toulon). Allen: "Het succes? Ik verloor nergens het tempo."

In het 1,55m basisparcours waren 14 combinaties foutloos gebleven, vier ervan besloten geen barrage te rijden. Als derde in de barrage zette Bertram Allen zijn topprestatie neer op Pacino Amiro. Het paar finishte in 42,88 seconden, ruim vier seconden sneller dan Tiffany Foster die met met de KWPN’er Figor (v. Querly-Elvis) 46,07 seconden op de klokken had gezet. Foster werd daarmee uiteindelijk vierde.

F-One USA tweede

Na Allen deden Lorenzo de Luca en Karl Cook verwoede pogingen om in de buurt van Allens tijd te komen. Beiden waren foutloos, maar De Luca kwam met de Toulon-zoon F-One USA tot de tweede tijd van 44,24 seconden. Karl Cook was even daarvoor met de BWP-merrie Kalinka Van’t Zorgvliet (v. Thunder VD Zuuthoeve) in 44,66 seconden over de meet gekomen.

‘Verloor nergens tempo’

Bertram Allen: “De reden dat we zo succesvol waren in de barrage was, denk ik, dat ik nergens mijn tempo verloor. Elke keer als ik draaide, kwam er iets leuks en ik hoefde niets geks of wilds te doen.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht WEF