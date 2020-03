Bertram Allen opent week 10 WEF met overwinning

De eerste rubriek van week tien van het Winter Equestrian Festival was een spannende. In de 3* Twee Fasen wedstrijd was uiteindelijk Bertram Allen met Lafayette van Overis (v. Kashmir van Schuttershof) de snelste. De Ier versloeg Natalie Dean met Ceitasi (v. Caretello B) met twee tiende van een seconde. Jordan Coyle werd derde met Picador (v. Lupicor) en was drie tiende langzamer dan zijn landgenoot.

De Twee Fasen rubriek ging over 1,45m en 70 combinaties gingen van start. Jordan Coyle had al vroeg een scherpe tijd neer gezet met de Lupicor-zoon Picador. De Ier klokte 32,70 seconde in de tweede fase en ging hiermee lange tijd aan de leiding.

Natalie Dean stuurde halverwege de groep haar Westfaalse merrie Ceitasi twee honderdste sneller over de finish dan Coyle. De U25-amazone uit Amerika leek de zege te pakken in 32,68 seconden. Maar vlak voor het einde maakte Bertram Allen een einde aan de Amerikaanse illusies want hij snoepte er nog twee tiende van af en zette de winnende tijd van 32,46 seconden op de klokken. Het is de vijfde overwinning van de Ier in Wellington.

Allen heeft Lafayette van Overis sinds vorig jaar zomer te rijden en is blij met de progressie van de negenjarige BWP-ruin. “Ik heb hem over verschillende niveau’s gereden,maar is heel comfortabel over 1,45m”, vertel de de Ier. “Mijn doel is dat hij goed mee kan doen op 1,50m-niveau en dan kijken we hoe ver hij zal komen.”

Abigail McCardle pakte de vierde plaats op de Faldo-zoon I&H Boogy Woogy in 33,42 seconden. De vijfde plek was voor de Canadees Sam Walker op Coralissa (v. Com Air) in 33,75 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht WEF