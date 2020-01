Bertram Allen snelt naar zege in zijn wedstrijd op WEF Wellington

Bertram Allen reed gisteren zijn eerste wedstrijd op het Winter Equestrian Festival in Wellington. De 24-jarige Ier wist zijn debuutoptreden direct te winnen met Quiet Easy 4 (v. Quidams Rubin). Het was spannend in het Twee Fasen over 1,40m, Allen bleef Erynn Ballard met Canora Z (v. Clintissimo Z) slechts twee tiende voor.

In de spannende Twee Fasen-rubriek bleven 20 combinaties foutloos waarvan de eerste drie op twee tiende van een seconden van elkaar eindigden. Bertram Allen werd de glorieuze overwinnaar met de zestienjarige Oldenburger Quiet Easy 4. De zoon van Quidam’s Rubin heeft hij net weer terug op stal nadat het paard twee jaar in Noorse handen is geweest. Allen was al twee jaar succesvol met het paard geweest in de periode van 2015 tot 2017.

“Dit was een van de eerste wedstrijden weer met Quiet Easy”, vertelt Bertram Allen, “hij was heel fris. Zijn eigenaar had niet veel voor hem te doen, dus gaf hij mij het paard weer te rijden. Ik rijd hem door en hij gaat met pensioen als hij het niet meer kan. Hij is aan het einde van zijn carrière dus we genieten samen nog wat.”

Ondanks zijn leeftijd is Quiet Easy nog steeds erg snel. Allen had destijds al veel speed-rubrieken met hem gewonnen. In Wellington flikte de Ier het weer om in 31,46 seconden te winnen. Erynn Ballard uit Canada was met Canora Z twee tiende langzamer en werd tweede in 31,66 seconden. Ook de als derde geplaatste Peter Lutz zat er dicht bij. De Amerikaan stuurde de KWPN’er Excellent (v. Cicero Z) in 31,68 seconden rond.

Bron Persbericht WEF Wellington