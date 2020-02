Bertram Allen vliegt naar zege in Wellington

Bertram Allen is goed opdreef op het WEF in Wellington. Gisteren liet de jonge Ier weer eens zien dat hij op snelheid vrijwel niet te kloppen is. In de 5* Tabel A direct op tijd won Allen met Lafayette van Overis (v. Kashmir van Schuttershof) en werd hij ook nog eens derde op Quiet Easy 4 (v. Quidam’s Rubin). Santiago Lambre snelde met de KWPN-merrie Doloris (v. Harley VDL) naar de tweede tijd.

Al vroeg in de 1,45m-rubriek had Santiago Lambre met zijn KWPN’er Doloris opnieuw vorm getoond. De Mexicaan leek weer op een overwinning af te stevenen nadat hij met de Harley VDL-dochter een snelle tijd van 60,71 seconden had neer gezet. Maar halverwege de proef vermorzelde Bertram Allen die tijd door met Lafayette van Overis en 0,8 seconden vanaf te halen. De 59,91 seconden bleef tot het einde staan, ook toen Allen als laatste met zijn andere paard Quiet Easy in de ring kwam. Met de zoon van Quidam’s Rubin kwam de Ier nog dichtbij met de tijd van 60,78 seconden.

Bertram Allen had de BWP’er Lafayette van Overis vorig jaar augustus overgenomen van de Brit Joe Clee. Na een periode van rustig aan is de negenjarige ruin weer terug volgens de Ier. “Hij heeft een fantastische mentaliteit en hij snapt de sport”, aldus Allen, “Hij is erg competitief, moedig en hij wil het doen, dus ik denk dat we in de toekomst ook de hogere klassen aan kunnen.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht WEF Wellington