Bertram Allen wint Medium Tour: ‘Dit had ik niet verwacht’

De belangrijkste rubriek van de dag op De Peelbergen was voor de Ier Bertram Allen met Pacino Amiro (v. Pacino). Annelies Vorsselmans werd nipt tweede met Firkov du Rouet (v. Baloubet du Rouet). De Belgische partner van Jeroen Dubbeldam timmert de afgelopen weken flink aan de weg op de internationale podia.

Derde in de 1m45 Tabel A was de Argentijn Matias Alvaro met Extase (v. Valentino). Ivo Biessen was de beste Nederlander, hij kreeg met 1/100 seconde een tijdfout in het basisparcours en werd negende met Nippon Quality (v. Numero Uno).

‘Het is wel een mooie!’

Winnaar Bertram Allen vertelde na afloop: “Dit paard liep in de jonge paarden rubrieken ook al heel goed, maar ik had niet gedacht dat ik vanavond zou winnen, om eerlijk te zijn. Hij is pas acht en heeft niet zoveel ervaring op dit niveau. Hij is van nature wel vrij snel en in de barrage liep het super.” Allen won met zijn rit niet alleen een mooi geldbedrag, maar ook een Longines horloge. “Dit is niet het eerste horloge dat ik win, maar het is wel een mooie”, lacht de Ier.

Vorsselmans: ‘Het was mijn fout’

Het paard van Annelies Vorsselmans maakte veel indruk in deze rubriek. Firkov du Rouet sprong met veel vermogen en was heel voorzichtig. “Het is mijn eigen fout, ik reed hem er met een galopsprong teveel in, meteen aan het begin. Maar ik ben heel tevreden, hij sprong fantastisch”, kijkt Vorsselmans terug op haar barrageparcours.

Greve op podium bij jonge paarden

Willem Greve reed in de rubriek voor zesjarige paarden naar de tweede plaats met Opium Jw van de Moerhoeve TN (v. Kannan). De Nederlander zette twee mooie nulrondjes neer. De winst was voor Benny Naessens met Corlabella Edm Z (v. Corland).

Bij de zevenjarige paarden ging KWPN’er Ishan B (v. Cardento) er onder de Poolse ruiter Andrzej Oplatek met de tweede plaats vandoor. Hier waren de eerste én de derde plaats voor Katrin Eckermann uit Duitsland.

Bron: Horses.nl