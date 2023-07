Bertram Allen zegeviert in GCT Grote Prijs van La Coruña, Smolders derde, van der Vleuten negende

In een barrage tussen negen deelnemers kwam de Ier Bertram Allen als winnaar uit de bus. Even had het er weg van dat de GP gewonnen zou gaan worden door de Griekse amazone Loli Mytilineou, temeer omdat ook Harrie Smolders haar tijd net niet wist te kloppen. Maar het venijn zat wederom in de staart. De Ier Bertram Allen snelde in een tijd van 40.61 seconden naar de overwinning en verwees daarmee Loli Mytilineou en Harrie Smolders naar de plaatsen twee en drie.

De Spaanse amazone Carolina Aresu Garcia Obregon moest met Domperignon (v.Quintus d’09) als eerste van start in de Grote Prijs en ze liet direct zien dat het mogelijk was om dat parcours te springen zonder hindernisfouten. Helaas voor haar lukte het niet om dat binnen de toegestane tijd te doen waardoor ze twee strafpunten kreeg. Johnny Pals en Zarkava Hero Z (v.Zandor Z) hadden zich nog net weten te kwalificeren voor deze GP maar in de GP zelf was het kruit wat verschoten en sprongen ze samen drie balken naar beneden.

Eerste foutloze meldt zich

Trevor Breen was met Highland President (v.Clinton) de eerste die het klusje foutloos klaarde en ook binnen de tijd. Hij zou dus als eerste van start moeten in de beslissende barrage. Malin Baryard-Johnsson moest met haar toppaard H&M Indiana (v.Kashmir van ’t Schuttershof) eerst al afdraaien voor de driesprong omdat niet alles onder controle was en enkele hindernissen later stak de merrie zelf de kop erin met uitsluiting tot gevolg. Dat dat heel bijzonder was blijkt wel uit het feit dat H&M Indiana haar internationaal debuut in 2015 beleefde en sindsdien nog nooit uitgebeld is geworden, tot vandaag.

Barrage verzekerd

Max Kühner zorge er met EIC Julius Ceasar (v.Couleur Rubin) voor dat het publiek verzekerd was van een barrage. Bijna was dat de starter voor hem, Christian Ahlmann met Mandato van de Neerheide (v.Emerald), gelukt maar op de laatste hindernis maakte Ahlmann een kleine rijfout met als gevolg dat de plank door zijn vosruin met het achterbeen naar beneden werd gesprongen. I Amelusina R (v.Dexter R) was onder Simon Delestre wel het derde paard dat het lukte om alles overeind te laten staan en om zich zo voor de barrage te plaatsen.

Recordjacht

Julien Epaillard was uiteraard de vierde foutloze want nagenoeg alles dat de man de laatste jaren aanraakt verandert in goud. Twee GCT Grote Prijzen won hij al met Donatello d’Auge (v.Jarnac) dit seizoen en als hij daar een derde aan toevoegt dan schaart hij zich bij een zeer select groepje ruiters die het lukte om in een seizoen drie van die GP’s te winnen. Je kunt de klok erop gelijkzetten dat Epaillard die mijlpaal ook gaat slechten dit jaar en de kans is zelfs aanwezig dat hij de eerste in de geschiedenis wordt die er vier in een jaar wint. Het zou wel passen bij de status die hij aan het vergaren is als een van de allerbeste springruiters die de sport ooit gekend heeft.

Loli Mytilineou

Loli Mytilineou leverde ook een knap staaltje werk door in haar derde GCT Grote Prijs alweer foutloos te blijven. Tot nog toe kan ze er prat op gaan dat ze nog nooit een fout heeft gemaakt in een GCT GP of barrage. Afgelopen keer was dat nog met haar andere toppaard Levis De Muze (v.Elvis ter Putte) en vandaag had ze voor de gelegenheid L’artiste de Toxandra (v.Toulon) ingezet. Enkele jaren geleden werd misschien nog gedacht dat ze een eendagsvlieg was met een geweldig paard maar hedentendage moet geconstateerd worden dat de Griekse amazone zeer goed kan paardrijden en behoort tot de topamazones van de wereld. Het was een tijdje wachten op de zesde die zich voor de barrage zou melden maar daar was die dan toch in de persoon van de Italiaan Lorenzo de Luca die Carlson (v.Colorit) zonder fouten en binnen de toegestane tijd door het parcours loodste.

Halve thuiswedstrijd

Voor familie van der Vleuten is Casas Novas in La Coruña bijna een thuiswedstrijd. Het is de thuishaven van hun sponsor Martha Ortega en de familie van der Vleuten was er al vele malen te gast in de afgelopen decennia. Het was daarom extra mooi dat Maikel de leidersband mocht dragen tijdens deze wedstrijd als blijk dat hij de voorlopige leider in het algemeen klassement is. Ondanks dat Epaillard nog ver verwijderd is van de leiding in de competitie is hij wel met reuzestappen naderbij aan het komen dus was vandaag voor van der Vleuten ieder ander resultaat dan een foutloos parcours een teleurstelling aangezien het formaat van de GCT de winnaar bepaalt over de beste acht resultaten per deelnemer. Het was muisstil toen van der Vleuten begon aan zijn parcours want de meeste Spaanse toeschouwers weten dat hij de stalruiter is van stal Casas Novas. Je kon ook een zucht van opluchting horen toen Beauville Z N.O.P. (v.Bustique) de een na laatste hindernis raakte en deze netjes in de lepels bleef liggen. Heel knap bemachtigde van der Vleuten het zevende startbewijs voor de barrage en verstevigt hiermee zijn positie als leider in het tussenklassement van het GCT seizoen.

Harrie Smolders

Als land zijn we gezegend met een paar topruiters van wereldklasse. o.a. Maikel van der Vleuten is er daar een van en een andere is Harrie Smolders. De al een geruime tijd in uitstekende vorm verkerende Smolders reed met Monaco N.O.P. (v.Cassini II) een vlekkeloze ronde en mocht in de barrage als achtste en een na laatste deelnemer van start want na hem lukte het alleen nog de Ier Bertram Allen met Pacino Amiro (v.Pacino) om dat resultaat te evenaren.

Barrage

Trevor Breen opende het bal met een foutloze barrage maar zijn tijd van 45.79 was er geen waarvan men zou kunnen denken dat het de winnende was. Sterker nog, daar kon nog wel een paar seconden vanaf. Degene die dat als eerste mocht proberen was de Oostenrijker Max Kühner. Bij hindernis drie lag hij al bijna twee seconden voor op het schema van Breen en aan de finish was dat zelfs opgelopen tot drie seconden. Maar er werd ook een fout gemaakt op de laatste hindernis en weg was de kans op een overwinning. Simon Delestre lukte het daarentegen wel om ruim sneller te finishen dan de leider en tevens alle balken in de lepels te laten liggen. Met 41.81 seconden nam hij de leiding over.

Epaillard

De spanning was te snijden en de verwachting weer huizenhoog toen de Fransman Julien Epaillard de piste binnenkwam voor zijn barragerit. Iedere keer dat hij in een barrage verschijnt verwacht men dat hij wint. Heel vaak is dat ook zo maar die dag was niet vandaag. Vandaag kreeg hij al direct op hindernis een een fout. Door die fout reed Epaillard niet meer zo snel naar de finish als hij zou hebben gedaan als die fout er niet was geweest en desondanks klokte hij met 40.83 seconden de tot dan toe snelste tijd.

Publiekslievelingen

Waar ze ook verschijnt overal is Loli Mytilineou een van de publiekslievelingen. Zo ook in La Coruña en wat bijna iedereen hoopte gebeurde ook. De 26-jarige Griekse amazone haalde het uiterste uit zichzelf en haar paard en wist de tijd van Delestre met 0,60 seconden te verbeteren en de nieuwe leidster in de wedstrijd te worden. Lorenzo di Luca deed té wild met als gevolg dat hij een oxer tegen de grond sprong.

Hoe graag ze Loli Mytilineou ook zagen winnen daar in Casas Novas, Maikel van der Vleuten was net een tandje meer favoriet. Het begin van zijn barragerit was ongelukkig want in de landing raakte de ruin een voorijzer kwijt. Gelukkig was het op zand dus glijden zou niet snel het gevolg zijn, maar prettig en ideaal was het zeker niet. Maikel was een heel eind op weg maar bij het toerijden naar de dubbel kreeg hij een verkeerde afstand en kon niet anders meer dan omdraaien en het opnieuw proberen. Met een sloot aan tijdfouten moest Maikel genoegen nemen met de negende plaats. Wel was het resultaat goed genoeg om zijn leidende positie vooralsnog niet in gevaar te brengen.

Smolders net niet

Harrie Smolders liet er vanaf de eerste hindernis geen twijfel over bestaan dat hij ging proberen om de tijd van de Griekse te verbeteren. Het kan zo niet gezegd worden waar hij het precies verloor want op iedere hindernis had hij nagenoeg dezelfde tussentijd als de leidster in de wedstrijd. Maar toen de klok stopte bleek Smolders toch 0.54 seconden te hebben toegegeven en nam hij de voorlopig tweede plek in.

Bertram Allen lacht het laatst

Zoals heel vaak wint de laatste starter en als dat dan ook nog een Ier is is de kans daarop nog groter. Bertram Allen had goed gekeken waar voor hem de winst te halen was en hij had besloten dat dat al in het begin van het parcours was door zes galopsprongen te maken in plaats van zeven en ook naar de volgende hindernis een galopsprong weg te laten. Het lukte allemaal en vanaf dat moment lag hij voor op het leidende schema en dat hield hij vol tot de eindstreep. In 40.61 won Allen deze editie van de GCT GP van Casas Novas in La Coruña en verdiende daarmee een ticket voor de grote finale in Praag plus 100.000 euro.

Uitslag