Bertram Allens springpaard Classified verkocht

Op zijn website maakte Bertram Allen bekend dat hij zijn nu negenjarige Classified (v. Je T'Aime Flamenco) heeft verkocht. De in Ierland gefokte ruin gaat naar de Stransky's Mission Farm in Wellington en zal worden uitgebracht door de Spaanse ruiter Gonzalo Busca Roca.

Onder Bertram Allen sprong Classified tot op 1,55 m-niveau. Op het CSI5* in Genève won de Ier een 1,50 m-rubriek en werd tweede in een 1,45 m. Eerder dit jaar waren er zeges voor het paar in 1,45 m-rubrieken in Parijs en Opglabbeek.

Op zijn website zegt Allen: “Classified was een plezier om te rijden sinds hij in 2020 op Ballywalter Stables kwam.”

