Bertrand houdt GP Bordeaux in eigen huis

De 1,60m Grand Prix van Bordeaux werd zojuist gewonnen door Felicie Bertrand. Na een goed bevochten barrage was de zette de Française de mannen op achterstand. Een fout in het basisparcours hield onze landgenoot Maikel van der Vleuten buiten de barrage.

Een totaal van negen combinaties schopten het tot de barrage. Bertrand stuurde haar Quidam de Revel-nakomeling Sultane des Ibis rond in 35,88 en had daarmee de hoofdprijs van 39.600 euro in the pocket. Michael Jung deed als voorlaatste starter een poging Bertrand van haar troon te stoten. De Duitser klokte met FischerChelsea (v.Check In) 34,31 seconden, maar een fout zette een streep door dat plan. Het duo werd uiteindelijk zevende.

Top drie

Op een tweede plaats achter Bertrand eindigde Bertram Allen. De Ier finishte met GK Casper (v.Canto) in een tijd van 36,11 moest de Française voor zich dulden. Simon Delestre maakte met de Casall-zoon Chesall Zimequest het podium compleet. De Fransman klokte 36,61 en eindigde daarmee derde. Maikel van der Vleuten moest met Dana Blue (v.Mr. Blue) een fout in het basisparcours noteren en kwam niet verder dan plaats 18.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl