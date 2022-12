Bethany, Mienie en Wimpie Vos winnen op de Baltic Cup

De familie Vos is succesvol aan de Baltic Cup in Denemarken begonnen. Bethany, Mienie en Wimpie hebben inmiddels vier eerste plaatsen gehaald en andere klasseringen. De Baltic Cup is voor jeugdruiters en de finale wordt dit weekend in Vilhelmsborg verreden.

Wim Vos stuurde gisteren zijn pony’s Enjoy en Ti Chip naar overwinningen in de Small en Big Tour. In de Big Tour was het spannend, Wim hield met zijn pony Ti Chip 0,01 seconde over voor de zege. Twee Zweedse amazones, Nellie Fredin en Mathilda Hansson zaten hem op de hielen. In de Small Tour won hij met Enjoy met een dikke seconde voorsprong op de nummer twee Thea Førsund uit Noorwegen. Zusje Minnie werd met Mieke derde.

Bethany Vos

Bethany Vos pakte gisteren haar eerste prijs met Divine in de Small Tour voor Children. De dag ervoor was ze met Asterix al derde geworden in de Big Tour voor Children. Ook gisteren was Bethany al succesvol met Asterix met een tweede plaats in de Big Tour. Vanmorgen voegde ze er weer een eerste prijs aan toe. Met Divine was ze de snelste in de Children Small Tour Sponsor Cup Finale.

Bron Horses.nl