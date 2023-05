Bethany Vos tweede in Big Tour pony’s Lamprechtshausen

Op de openingsdag van het jeugd springconcours in het Oostenrijkse Lamprechtshausen haalde Bethany Vos een knappe tweede plaats in de Big Tour met haar pony Nashville D. De amazone reed de snelle tijd van 62,07 seconden over het 1,25m parcours. Maar aan de Britse Tabitha Kyle was geen voorbij komen aan, zij finishte met Atomic du Bary als eerste in 55,87 seconden.

Tabitha Kyle had al vroeg in de rubriek laten zien hoe snel het kon gaan. Met Gangnam Style II was de Britse rondgevlogen in 55,51 seconden, maar kreeg een balk aan de benen. Voordat Bethany Vos in de ring kwam, ging Robin Vermeir aan de leiding met Extrait du Tatowin de Tinmont met foutloze ronde in 64,25 seconden. Vos stuurde haar pony Nashville D scherp door het parcours, zonder ergens een meter te veel te rijden. De tijd van Vos werd 62,07 seconden. Lang ging ze hiermee aan de leiding totdat de Kyle haar tweede pony wederom in een hoog tempo door het parcours loodste. Atomic du Bary maakte geen fouten en finishte in 55,87 seconden, ruim zes seconden sneller dan Vos.

Bethany Vos heeft Nashville D nog niet lang in handen. In Vidauban, begin maart, had het paar hun internationale debuut. Van de nu twaalf starts heeft het duo acht keer een top vijf klassering in de wacht gesleept.

Bron Horses.nl