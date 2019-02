Bevestiging EHV-virus besmet paard op CSI Lilleström

Afgelopen zondag kwam naar buiten dat een paard op de internationale wedstrijd in het Noorse Lilleström waarschijnlijk besmet zou zijn met het EHV-1 virus. Vanavond bevestigde Ridsport op hen website dat het paard inderdaad besmet is geraakt.

Het paard werd op vrijdag overgebracht na de verdenking dat het met het EHV-virus was besmet. Het paard had een verzwakte algemene conditie en de organisator kondigde aan dat het paard neurologische symptomen vertoonde.

Bevestiging

Onderzoeken op de dierenkliniek hebben aangetoond dat het paard op de internationale wedstrijd ziek is geworden. Honderden paarden zouden in de zelfde hal als het zieke paard hebben gestaan. Het paard in kwestie is geïsoleerd op de dierenkliniek van Bjerke. Nu de testresultaten bekend zijn geworden bevestigd de Noorse Voedsel en Waren-autoriteit dat het paard inderdaad besmet was met EHV-1. Veel van de ruiters en amazones die aanwezig waren op de wedstrijd hebben hen paarden geïsoleerd bij thuiskomst, volgens Ridsport.

Bron: Ridsport/Horses.nl