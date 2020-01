Bianca Schoenmakers stopt met fulltime rijden: ‘Wat meer variatie en flexibiliteit’

Bianca Schoenmakers maakte vanmiddag op haar Facebook-pagina bekend dat de amazone stopt met fulltime rijden. Ze stapt niet compleet uit de paardenwereld, maar gaat zich toeleggen op andere aspecten van de sport. Naar Schoenmakers eigen zeggen: "Om wat meer variatie en flexibiliteit in mijn leven te brengen."

De altijd razendsnelle Schoenmakers heeft maar liefst bijna 19 jaar professioneel in het zadel gezeten bij onder andere Stal Dings, Franssen Stables en haar laatste werkgever Stal Everse. De amazone blijft actief in de paardenbranche, zoals Schoenmakers zelf zegt: “Nee, ik stop uiteraard niet in de paardenbranche en met paardrijden. Vanaf 1 maart ga ik freelancen in de hippische sector, in de breedste zin van het woord.”

‘Nogal een stap voor mij’

Die breedste zin van het woord houdt in dat ze zich gaat toeleggen op het trainen en uitbrengen van eigenaars paarden op wedstrijden, lesgeven en clinics, paardentransport, begeleiding op concours, runnen van een stal bij ziekte of vakantie en vluchtbegeleiding van paarden. Schoenmakers zal zich vooral begeven in de regio Brabant en Utrecht maar noemt andere regio’s of landen “zeker bespreekbaar” in haar Facebook-bericht.