Big Star Jr K Z en andere Klaver-paarden onder executoriale hamer

Het Grand Prix-springpaard Big Star Jr K Z van fokker en eigenaar Cees Klaver wordt volgende week dinsdag executoriaal verkocht. Er is ook een executoriale verkoop op handen van een groot aantal jonge paarden in opfok van de voormalige KWPN Fokker van het Jaar Cees Klaver. Liquiditeitsproblemen vormen de achtergrond van deze gedwongen verkopen.

De executoriale verkopen vinden plaats op last van één van de schuldeisers, Ad Verkerk. “De afgelopen jaren heeft Cees van een aantal vrienden en bekenden geld geleend”, aldus de fokker uit Hoofddorp. “Ik heb hem ook een substantieel bedrag geleend, om hem uit de brand te helpen.”

Opfokbedrijf executoriaal verkocht

Volgens zijn schuldeisers is Klaver zijn beloften om het geld terug te betalen steeds maar weer niet nagekomen. Eerder al werd een boerderij met land bij Schagen, waar Klaver zijn jonge paarden opfokte, op last van Herman Verhagen executoriaal verkocht. Nu zijn de paarden van Klaver aan de beurt om geld te genereren voor zijn schuldeisers.

“Ik vind het verschrikkelijk dat het zover heeft moeten komen, maar zie geen andere weg”, aldus Ad Verkerk. “Cees zei elke keer dat hij het zou oplossen, maar dat gebeurde telkens niet.”

Michael Greeve

Ook tegenover Paardenkrant-Horses.nl houdt Klaver vol dat hij zijn problemen zal oplossen en dat het niet tot een veiling van zijn paarden zal komen. Ruiter Michael Greeve, die vorige maand nog de 1.50 m Grote Prijs van Opglabbeek won met Big Star Jr K Z, wil er niet veel over zeggen. “Cees is altijd een super eigenaar voor mij geweest. Als hij zegt dat hij het probleem oplost, dan heb ik daar vertrouwen in.”

Maar daar ziet het vooralsnog niet naar uit. De advertentie voor de executoriale verkoop staat morgen in de Paardenkrant. De verkoop wordt op 22 januari gehouden aan de Markeweg 2b te Veeningen. De verkoop geschiedt bij opbod, onder voorbehoud van gunning en tegen contante betaling. De jonge paarden van Cees Klaver komen later in Schoorl tegen dezelfde voorwaarden onder de hamer.

