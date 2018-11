Big Star Jr KZ voegt zege toe aan palmares

Het oogappeltje van fokker Cees Klaver, Big Star Jr KZ, mag een zege aan zijn palmares toevoegen. Met slechts 0,01 seconde voorsprong pakte Michael Greeve de zege in de kwalificatie proef voor de Grote Prijs.

In 2018 boekte Michael Greeve al drie overwinningen. Na Kronenberg en Ommen mag het duo nu ook Opgabbeek bijschrijven. Het duo won door te finishen in 34,03 seconden.

Spannende strijd

Op slecht 0,01 seconden langzamer was Pieter Clemens met de in merrie Silberrose (v. Stakkato Gold), die in mede-eigendom is van Jos Lansink. De top drie werd compleet gemaakt door Gregory Cottard, die finishte in 34,09 seconden, met de Helios de la Cour II-nazaat Urhelia Lutterbach.

Goede kwalificatie

Ook Lisa Nooren, Patrick Lemmen, Frank Schuttert en Stefanie van den Brink reden een goede kwalificatie voor de Grote Prijs van morgen. Nooren eindigde als vierde met VDL Groep Centora de Wallyro gevolgd door Lemmen met Eline Maria M.

Frank Schuttert bleef ook dubbel foutloos en noteerde de negende tijd met Blind Date 31 (v. Sandro Boy). De vijftiende, en tevens laatste prijs, was voor Stefanie van den Brik met Van Schijndel’s Belle (v. Berlin). Het duo kreeg een springfout in de barrage te voortduren.

Bron: Horses.nl