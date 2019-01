Bill Twomey wint CSI5* 1.50m rubriek in Basel, Denis Lynch tweede

Zojuist werd in Basel de CSI5* 1.50m 'Golden Drum of Basel' verreden. Voor Nederland kwamen vier ruiters aan de start: Kim Emmen, Leopold van Assen, Maikel van der Vleuten en Marc Houtzager. Helaas lukte het hen geen van allen om foutloos te blijven en zich te plaatsen voor de barrage.

In de barrage van deze goed bezette rubriek kwamen tien ruiters aan de start waaronder Bill Twomey, Bertram Allen en Pieter Devos. Steve Guerdat reed een thuiswedstrijd met Venard de Cerisy. Ook hij wist zich te plaatsen voor de barrage. Helaas ging het daar mis, hij werd gediskwalificeerd.

Top drie

De top drie van het klassement bestond uit drie Ieren en een Spanjaard. De Ier Bill Twomey wist met zijn 10-jarige Lord Z merrie Lady Lou tweemaal foutloos te blijven en de snelste tijd (44,08sec) neer te zetten. Hij pakte daarmee de overwinning en kon 18.750 Zwitserse Franken mee naar huis nemen. Gevolgd door zijn landgenoot Denis Lynch met Dito in een tijd van 54,43sec. Als derde eindigde Eduardo Alvarez Aznar met Uqualin du Saulcy (46,21sec).

Pech voor de Nederlanders

Vanavond was Maikel van der Vleuten met Beauville Z (Bustique x Jumpy des Fontaines) de beste Nederlandse ruiter. Hij had helaas een balk en finishte in een tijd van 68,42sec. Daarmee belandde hij op de 22e plaats. Ook Kim Emmen lukte het niet om foutloos te blijven en kwam met 9 strafpunten (87,32sec) met Delvaux over de finish. Leopold van Asten (VDL Groep Falco) en Marc Houtzager (met Sterrehof’s Edinus) hadden beiden 13 strafpunten en zagen we ook niet meer terug in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl/Longinestiming.com