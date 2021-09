Billington wint GP kwalificatie in Exloo, Kersten en Knoester op 2 en 3

De hoofdrubriek gisteren in Exloo was de 1,45m kwalificatie proef voor de Grote Prijs en de rubriek telde ook mee voor de FEI ranking. James Billigton was in de barrage de snelste met de KWPN-merrie Goldenstar (v. Bacardi VDL). De Brit in Nederlandse dienst versloeg Lars Kersten met Hallilea (v. VDL Zirocco Blue) met een seconde. Glenn Knoester werd derde op Alpicor (v. Lupicor).

Veertien combinaties gingen in de barrage van start. Glenn Knoester moest het spits afbijten met Alpicor. Hij stuurde de zestienjarige zoon van Lupicor vlot en foutloos rond in een tijd van 42,99 seconden. Halverwege de barrage dook Lars Kersten onder de tijd van Knoester door en zette met Hallilea 41,13 seconden op het scorebord.

Kersten kon niet lang genieten van de leidende positie want drie ruiters later scheerde de altijd snelle James Billigton met tienjarige merrie Goldenstar in 40,02 seconden over de finish. Deze tijd was te scherp voor de ruiters na de Brit en hij pakte de zege.

Mel Thijsen was de snelste vierfouter met Cartolana 2 (v. Catapult 7) en werd vijfde.

Steeghs wint 1,40m

Eerder op de dag won John Steeghs de 1,40m-rubriek direct op tijd. Als laatste kwam hij in de ring met Monty Vd Withoeve (v. Enrico Vd Withoeve) en kaapte de winst weg voor de neus van Madée Schuttenbeld met Nikias Vd Bisschop (v. Echo Van T Spieveld). het verschil was nog geen halve seconde (67,19 om 67,50 seconden). De Noorse Oda Charlotte Lyngvaer werd derde met Hello HX (v. Affelay) van fokker Stal Hendrix in een tijd van 67,93 seconden.

