Billy Twomey wint in Liverpool laatste GP van het jaar

Billy Twomey was gisteren de overtuigende winnaar van de 4* Grand Prix in Liverpool. Al vroeg in de tweede ronde had de Ier met foutloze rit op Kimba Flamenco (v. Je T'Aime Flamenco) de winnende tijd op de klokken gezet. Het achttienjarige Britse talent Jack Whitaker werd met de elfjarige KWPN'er Elucar V.E. (v. Cardento) tweede op een kleine twee seconden. Holly Smith veroverde de derde plek als snelste vierfouter.

Alan Wade had een selectief 1,60m parcours gebouwd. “Hij heeft het moeilijk genoeg gemaakt”, zei Billy Twomey over het parcours van zijn landgenoot. In de eerste omloop van de Grand Prix, die over twee ronden ging, waren zes combinaties foutloos. De tweede ronde werd aangevuld met de twee snelste vierfouters uit de eerste omloop.

Derde Grand Prix zege in Liverpool

Twomey stuurde in de tweede omloop zijn Kimba Flamenco opnieuw foutloos rond in een vlotte tijd van 40,93 seconden. “Ik heb zo geprobeerd de druk op mijn tegenstanders te leggen. Als je vroeg moet, dan weet je nooit hoe het afloopt. Gelukkig liep het goed af voor mij”, zei de Ierse springruiter na afloop. Niemand verbeterde meer zijn resultaat, zodat Twomey voor de derde keer de Grand Prix van Liverpool won. In 2015 en 2016 zegevierde de Ier ook al, toen met Diaghilev.

‘Elucar geeft een ongelooflijk gevoel’

De achttienjarige Jack Whitaker wist ook de beide rondes foutloos af te leggen met zijn Cardento-zoon Elucar V.E., alleen was hij bijna twee seconden langzamer (42,87) dan Twomey. De zoon van de Britse Olympiër Michael Whitaker streek met de tweede plaats nog 18.660 euro op en prees zijn paard: “Het gevoel dat hij geeft is ongelooflijk! Als hij in vorm is zoals vanavond, raakt hij geen balk aan. De laatste tijd hadden we telkens een pechfoutje, nu viel alles op z’n plek.”

Holly Smith verspeelt zege door balk

De derde plaats ging naar de Britse Holly Smith die op Hearts Destiny (v. Paradiso) de snelste tijd reed (39,61 seconden) maar een balk aan de benen kreeg. De top vijf werd volgemaakt door Guy Williams op Rouge de Ravel (v. Ultimo Van Ter Moude) met vier strafpunten in 40,04, en de Ier Michael Pender met Verdict de Kezeg (v. Diamant de Semilly), vier strafpunten (uit de eerste omloop) in 41,06 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Liverpool Horse Show