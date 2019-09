Bles, de Bruijn en de Boer sterk in 1.45m Grand Prix Bonheiden

In de Grand Prix van Bonheiden vandaag plaatsten Bart Bles, Bart de Bruijn en Lennard de Boer zich in de op tien van het klassement. Slechts vijf combinaties bereikten de barrage en het was de Hongkonger Kenneth Cheng die er met de winst vandoor ging en de twee Belgen Brent Gaublomme en Dieter Vermeiren op achterstand zette.

Bles mocht met Expert (v.Tangelo vd Zuuthoeve) het spits afbijten in de barrage. De Nederlander moest vier strafpunten noteren in een tijd van 42,95 en werd daarmee uiteindelijk mooi vijfde. Cheng kwam als tweede de baan binnen. De ruiter stuurde Tyson AZ (v.Tsar Hero) strak en foutloos rond en liet de klok op 42,15 stilstaan. De Hongkonger stond voorlopig aan de leiding met nog drie combinaties te gaan.

Top van het klassement

Dieter Vermeiren kwam na Cheng en dook met Piepke 111 Z (v.Plot Blue) weliswaar onder de tijd van Cheng (41.04 seconden) maar door een balk werd Vermeiren derde in de eindstand. Brent Gaublomme ging met Caol Ila Birdavenue (v.Eros Platiere) op safe en reed een foutloze rond in 46,15, waarmee de Belg tweede werd. Henrique Drumond had als laatste starter in de barrage met Goya Equigenne (v.Coltaire Z) alle kaarten in handen. De Portugees kwam binnen in 42,69 en door vier strafpunten viel Drumond terug naar plek vier voor Bart Bles waardoor Cheng voorop mocht rijden in de ereronde. Bart de Bruijn viel met Air Max (v.Air Nike Z) door een tijdfout net buiten de barrage en eindigde als zesde. Lennard de Boer moest met Florencio (v.Tolan R) eveneens een tijdfout incasseren en werd nog negende.

