Bles derde in Speed Stakes Londen

Bart Bles reed met Gin D (v. Clinton) naar het podium in de Speed Stakes op de Olympia Horse Show. De Nederlander finishte foutloos in 52,85 seconden. De winst ging naar Italiaanse snelheidsduivel Emanuele Gaudiano die zijn topmerrie Carlotta (v. Chaccomo) gezadeld had. Het duo kwam razendsnel aan de finish in 51,08 seconden.

De tweede plaats was voor de Britse Holly Smith, met haar KWPN-ruin Denver (v. Memphis). Ook de vierde plaats was voor een Britse op een Nederlands paard: Laura Renwick met Bintang II (v. Tangelo van de Zuuthoeve).

Uitslag

Bron: Horses.nl

