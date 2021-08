Bles en Gin D vierde in 1m45, Hendrickx wint

In de CSI4* rubriek direct op tijd over 1m45 is Bart Bles zaterdag vierde geworden met Gin D (v. Clinton). De vijftienjarige finishte in 71,67 seconden. De winst was voor Dominique Hendrickx uit België met Vintadge de la Roque (v. Kannan), die in 70,34 seconden thuis waren.