Bles grijpt net naast overwinning Lier

Bart Bles greep zojuist net naast de winst in de CSI2* 1,40m rubriek in Lier. De Nederlander moest enkel de Duitser Markus Merschformann voor zich dulden. Glenn Knoester plaatste zich eveneens bij de beste tien in het klassement.

Merschformann verwees als 41ste starter de al 34 combinaties aan de leiding staande Constant van Paesschen met Verdi Treize (v.Diamant de Semilly) naar de tweede plaats. De Duitser reed met zijn L’Esprit-nakomeling Global Lifestyle in het twee-fasen parcours razendsnel rond in 25,34 en dook daarmee meer dan zes seconden onder de 31,57 van van Paesschen.

Nederlanders

Als laatste starter had Bart Bles met Gran Canyon van HD (v.Cartani) alle kaarten in handen. De Nederlander kwam vijf seconden tekort voor de overwinning; Bles finishte in 30,36 en nestelde zich op plek twee in de 1,40m rubriek. Derde werd de Belg Sander Kenis (Gitana vh Molenhof) en zijn landgenoot Constant van Paesschen eindigde vierde (Verdi Treize) en vijfde (Veneur D Isigny). Op de zevende plaats vinden we nog een Nederlander: Glenn Knoester klokte met Clint Easter (v.Clinton) 33,01 en mocht als zevende opstellen.

