Bles laat Wilhelmus klinken op Sunshine Tour, Grand Slam VDL tweede met nieuwe ruiter

Op zondagochtend liet Bart Bles het Wilhelmus door de speakers van de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera klinken. Bles was in de 1.40m rubriek de concurrentie te snel af en pakte de overwinning. Vanwege de omvang van de rubriek werd met twee prijzengroepen gewerkt en werd Maximilian Lill eveneens eerste. Marlon Modole Zanotelli startte Grand Slam VDL (v.Cardento) in de proef en deed dit niet geheel onverdienstelijk.

In de 1.40m proef kwamen maar liefst 135 combinaties aan de start. Des te knapper is het resultaat wat Bart Bles neerzette met zijn KWPN’er Expert (v.Tangelo vd Zuuthoeve). 16 van de 135 combinaties verschenen voor de barrage opnieuw aan de start. Bles was in de barrage onverslaanbaar en greep de winst. Niemand kon sneller dan Bles zijn tijd van 27.96 seconden met de overwinning voor de Nederlandse ruiter als gevolg.

Grand Slam VDL op plek twee

Maximilian Will en Caprice 531 (v.Caletto Cabana) hadden 29.16 seconden nodig om de barrage te voltooien. Hiermee werd de Duitse ruiter de winnaar van prijzengroep twee. Luca Moneta werd met Chilli 41 (v.Crunch) tweede en finishte in een tijd van 29.22. Marlon Modolo Zanotelli heeft sinds kort Grand Slam VDL onder het zadel en begint hun internationale debuut samen direct goed. Zanotelli stuurde Grand Slam VDL rond in 29.36 en werd tweede in groep twee.

De Ieren Richard Howley en Michael G Duffy werden beide derde. Howley klokte met de KWPN’er Fame (v.Harley) een tijd van 29.74. Duffy en My Way B.&V. (v.Emerald) deden er net 0.02 seconden meer over en pakten met 29.76 seconden de derde plaats in groep twee.

Bron: Horses.nl