Blockbuster line-up voor 12 miljoen euro gedoteerde GC Prague Playoffs bekend gemaakt

De line-up voor de GC Prague Playoffs werd vandaag onthuld met geweldige ruiter- en paardenkracht op weg naar de grote krachtmeting van 2019 met nog maar een week te gaan. Een veld van 's werelds grootste topruiters en amazones zal in actie komen in de O2-arena waar de GCL Super Cup en de Longines Global Champions Tour Super Grand Prix zal zich ontvouwen in een vierdaagse cliffhanger.

GCL-teams zetten alle zware wapens in hun arsenaal in en velen profiteren van de regel om vier ruiters mee te nemen. Dit geeft GCL-teameigenaren en -managers de flexibiliteit om elke dag cruciale tactische beslissingen te nemen, aangezien slechts drie ruiters per team daadwerkelijk kunnen strijden in de kwart-, semi- en slotfase van de GCL Super Cup.

A-lijst

LGCT- en GCL-kampioenen, waaronder veel van de beroemdste Olympiërs in de paardensport, zullen volgende week samenkomen in de hoofdstad van Tsjechië voor de ultieme krachtmeting in de springsport. Nieuw gekroonde LGCT-kampioen Ben Maher (GBR) 2019 en een cavalcade van sterren, waaronder grote namen zoals Marcus Ehning (GER), Edwina Tops-Alexander (AUS), Martin Fuchs (SUI), Ludger Beerbaum (GER), Peder Fredricson (SWE), Daniel Deusser (GER), Pieter Devos (BEL) en Simon Delestre (FRA) staan ​​in de A-lijst.

Wie overwint dit jaar

Vorig jaar tijdens het uitverkochte evenement tilde Edwina Tops-Alexander (AUS) de LGCT Super Grand Prix-trofee op, terwijl Madrid in Motion met Maikel van der Vleuten en Marc Houtzager onder hoge druk van 15 andere teams vocht om de GCL Super Cup te winnen. Maar met zo’n hoog kaliber van ruiters die weer naar de O2-arena van Praag gaan, is de spanning groot om te zien wie dit jaar de overwinning zal opeisen. Met Praag op slechts een korte reis verwijderd van veel Europese buurlanden, is het laatste evenement van de Longines Global Champions Tour 2019 en het GCL-seizoen 2019 een absolute knaller.

Bekijk hier de lijst van ruiters die aan de start verschijnen in Praag.

Bron: Persbericht/Horses.nl