Blom Cup: 11 zevenjarigen met dubbel nul naar finale

Net als maandag sprongen de zevenjarigen vandaag hun tweede onderdeel van de Blom Cup op de imponerende graspiste in Valkenswaard. De beste 25, waaronder 11 dubbele nullers, zijn geplaatst voor de finale.

Ruim 50 zevenjarigen gingen van start in dit tweede onderdeel van het KWPN kampioenschap om de Blom Cup, wat opnieuw op 1,40 m-niveau uitgeschreven staat. De beste 25 daarvan mogen gaan starten in de finale, waaronder meerdere nakomelingen van Eldorado van de Zeshoek (2, Kilimajaro en Kaspar R), Zirocco Blue VDL (2, Keep It Cool SSS) en Baltic VDL (2, VDK’s Kentucky en Kyteman).

Kensington ES

De KWPN-goedgekeurde hengst Kensington ES (Cornet Obolensky uit Athletin van For Pleasure, f/g Egbert Schep) leverde onder Caroline Müller net als gisteren een overtuigende nulrit af en plaatste zich daarmee met gemak voor de finale.

Uitslag tweede onderdeel

Overzicht deelnemers finale en kleine finale

Bron: KWPN