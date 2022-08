Blom Cup: 45 foutloze zesjarigen in tweede onderdeel

Op de zandpiste van de Tops International Arena hebben de zesjarigen het tweede onderdeel van de halve finale van de Blom Cup afgerond. Bijna de helft bleef hierin foutloos, waaronder drie KWPN-goedgekeurde hengsten.

Nadat er gister 56 combinaties de nul konden vasthouden in het eerste onderdeel van de halve finale, lukte dat vandaag 45 duo’s. De beste 40 combinaties over beide dagen komen morgen aan de start in de finales, de overige deelnemers kunnen de strijd aangaan in de kleine finales.

Tot de dubbele nullers behoren onder meer de KWPN-goedgekeurde hengsten Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur uit Grappa AG van Spartacus, fokker Alex Gisbertz) en Lambrusco (Entertainer uit Total Touch stb-ext pref prest van Lux, fokker Pieter Keunen), beide gereden door Pieter Keunen, alsmede Lay Out (Verdi uit Vallei Roos elite prest PROK van Tangelo van de Zuuthoeve, fokkers J.J. Ilbrink en J.H. Ilbrink-Lueks uit Geesteren) onder Kristian Houwen. Zij zijn daarmee zeker van een plek in de finale.

Uitslag

Bron: KWPN