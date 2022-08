Blom Cup: Bijna 60 zesjarigen foutloos in eerste onderdeel

In het eerste onderdeel van de halve finale van de Blom Cup voor zesjarigen zijn 56 paarden foutloos gebleven. De KWPN-goedgekeurde hengst La Costa ES (v. Mosito van het Hellehof) was met Gerd-Jan Horsmans in het zadel goed voor de snelste tijd (68.70) in deze rubriek waar tijd niet meetelt voor plaatsing.