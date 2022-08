Blom Cup: Dallas VDL-zoon Lamborghini excelleert ditmaal in kleine finale

Twee jaar geleden sprong de Dallas VDL-zoon Lamborghini (mv. Kojak) onder Stijn Testers naar de overwinning in de Blom Cup voor vierjarigen. Nu kon hij naar voren treden als winnaar van de kleine finale voor zesjarigen.

33 combinaties bleven foutloos in het tweefasen parcours op 1,30 m-niveau. Dat Stijn Testers weet wat winnen is bewees hij met familiefokproduct Lamborghini (Dallas VDL uit Wiske ster sport-spr PROK van Kojak), met wie hij een puike nulrit afleverde in de kleine finale. Het duo was een halve seconde sneller dan Thomas Gangl met de Contendro II-dochter Luna (uit Witvoet C stb van Placido) van fokker E. Lalkens uit Westerbroek. Deze elitemerrie slaagde eerder al met 81 punten voor de IBOP.

Lucy M

Angelique Hoorn snelde met Arjen Vos’s Lucy M (Grandorado TN uit Nikita van Gerlinus, fokkers L.H. en H. Mulder-Buiten uit Stuifzand) naar de derde prijs. Deze keurmerrie is een halfzus van Angelique Hoorns voormalige toppaard Brego R’N B (v. Namelus R), die eveneens in het bezit van Arjen Vos is geweest.

Uitslag

Bron: KWPN