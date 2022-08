Blom Cup: finalisten vijfjarigen bekend

Na het afronden van het tweede onderdeel van de halve finale voor de vijfjarigen is bekend geworden welke 40 paarden gaan deelnemen aan de finale. 26 duo’s bleven vandaag foutloos.

De beste 40 combinaties over de eerste twee dagen zijn startgerechtigd in de finale morgen, alle anderen kunnen starten in de kleine finale op het zandterrein in Valkenswaard. Nadat er gister 61 combinaties foutloos bleven in het 1.20m-parcours op het zandterrein, konden er vandaag 26 zonder strafpunten finishen op de graspiste op het hoofdterrein. Niet alleen de 18 dubbele nullers maar ook 22 combinaties met vier strafpunten mogen daardoor starten in de finale, waarin iedereen weer met een schone lei begint.

Finalisten

Onder de finalisten bevinden zich vijf KWPN-goedgekeurde hengsten. Net als gister bleef Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur sport-spr pref van Kannan, f/g Egbert Schep) onder Jarno van Erp foutloos. De door Jan Greve gefokte Mees van de Watermolen (Vannan uit Holinda ster van Carambole) onder Renske Kroeze mag eveneens door naar de finale, net als Maximus VDL (Zirocco Blue VDL uit Daloma elite IBOP-spr sport-spr PROK van Verdi, f/g Henk Grol uit Muntendam) onder Cristel Kalf, Stargos VDL (Stakkato Gold uit Estella van Conthargos, fokker W. Winkeler) en Horizontal (Casall uit Mel d’Argences van Quick Star, f/g Jan Tops uit Valkenswaard). Het beste resultaat van vandaag werd neergezet door Johan Bergs met Jos Althuyzen’s keur EPTM-merrie Mariekske A (Edinburgh uit On Wings keur prest van Peter Pan). Zij slaagde eerder al met 80 punten voor de merrietest.

Uitslag

Bron: KWPN