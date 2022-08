Blom Cup: Katar Fortuna zet orde op zaken in kleine finale

Zonder twijfel was Doron Kuipers met Katar Fortuna (v. Connect) gebrand op een goed resultaat in de Blom Cup. In de kleine finale waren ze heer en meester.

Alle combinaties die zich niet geplaatst hadden voor de finale van de zevenjarigen, die op 1,45m-niveau uitgeschreven stond, konden aan de start verschijnen in de kleine finale op 1,40m-niveau. Omdat dit tegelijkertijd verreden werd konden niet alle ruiters hieraan deelnemen maar het leverde nog steeds spannende strijd op.

Katar Fortuna aan kop

In die strijd trok Doron Kuipers met de door Peter en Anne Mieke Rinkes gefokte Katar Fortuna (Connect uit Garisma Fortuna PROK van Spartacus) aan het langste eind. Zes duo’s bleven geheel foutloos in het twee fasen-parcours en de winnaars sloegen een gat met de concurrentie van ruim drie seconden. Als hengst kwam Katar Fortuna tot de derde bezichtiging. Age Flapper mocht zich met de elitemerrie Kyra (Grand Slam VDL uit Mariska van Indorado, fokker G.J.H. Markhorst-van de Velde uit Brucht) als tweede opstellen. Twee jaar geleden slaagde deze merrie met 80 punten voor de IBOP en ze is een halfzus van het succesvolle internationale 1.55m-springpaard Hazy Toulana (v. Toulon) van Edwina Tops. Kyra werd gevolgd door Katoulon (Toulon uit Culia elite EPTM-spr sport-spr PROK van Celano, fokker J.C.M. Meijer uit Huissen) onder zijn eigenaar Glenn Knoester, die een halfbroer is van Brian Moggre’s 1.50m-paard Gelano (v. Eldorado van de Zeshoek).

