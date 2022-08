Blom Cup: Keep It Cool SSS maakt naam waar in finale

Vorig jaar zat hij er al dicht bij en dit jaar lukte het dan daadwerkelijk. Onder Michael Greeve heeft de Zirocco Blue VDL-zoon Keep It Cool SSS (mv. Corland) de Blom Cup voor zevenjarigen op zijn naam gezet.

De 1,45 m-proef die de zevenjarigen op het hoofdterrein van de Tops International Arena voorgeschoteld kregen was een serieuze opwarmer voor het WK in Lanaken. Of althans, in elk geval voor de beste negen want die hebben met deze prestatie een ticket verdiend.

Slechts drie foutloos

Slechts drie combinaties konden foutloos finishen. Zowel de technische lijnen als de scherpe tijd speelden daarin een rol. Drie combinaties kwamen met één tijdstrafpunt over de finish en hebben zich daarmee ook zeker geplaatst voor het WK.

Familiefokproducten op podium

In de barrage ging de strijd tussen winnaar Keep It Cool SSS (Zirocco Blue VDL uit Wyoming-S elite EPTM-spr sport-spr PROK van Corland, fokker Eddy Schoonhoven uit Schoonrewoerd) van Gert-Jan van de Pol uit Nieuw-Heeten, Bas Moerings met het familiefokproduct Kivinia (I’m Special de Muze uit Favinia ster sport-spr PROK van Calido I) en de als derde geëindigde Kapitaal L (Cornet Obolensky uit Fenomenaal van Comme d’Api vd Hacienda Z, f/g Johan Laseur) onder Megan Laseur die toch al kon terugkijken op geslaagde KWPN Kampioenschappen.

Keep It Cool SSS spant de kroon

Fokker Eddy Schoonhoven was in Valkenswaard aanwezig om zijn fokproduct Keep It Cool SSS te zien winnen en vervolgens de fokkerspremie in ontvangst te nemen. “Geweldig! Ik heb hem als veulen op Veulenveiling Dronten verkocht en ben hem altijd wel blijven volgen, zo deden ze het onlangs al heel goed in Knokke. Met zijn (inmiddels overleden) moeder hebben we uiteindelijk niet veel geluk gehad in de fokkerij maar ze heeft wel een paar goede nakomelingen gebracht, en Keep It Cool SSS spant nu echt de kroon.

Uitslag

Bron: KWPN