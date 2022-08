Drie hengsten via Blom Cup aangewezen voor KWPN verrichtingsonderzoek

Gisteren en vandaag heeft de KWPN hengstenkeuringscommissie in Valkenswaard in totaal drie hengsten kunnen aanwijzen voor het verrichtingsonderzoek. Onder hen Kannan-zoon Kentucky TMS Z (mv. Toulon) die in de Blom Cup werd voorgesteld door Maikel van der Vleuten.

De zesjarige Kentucky TMS Z (Kannan uit Elite van Prinseveld van Toulon, f/g Tal Milstein) van mede-geregistreerden Stal Van der Vleuten en Kees van den Oetelaar werd door Maikel van der Vleuten voorgesteld in de Blom Cup en liet beide dagen kwaliteit zien. “De selectie via de Blom Cup heeft als voordeel dat we nog weer dichter op het fokdoel kunnen selecteren dan via het vrij springen. We hebben drie hengsten kunnen aanwijzen die ons hebben kunnen overtuigen qua exterieur, springen en pedigree. Zo ook Kentucky TMS Z, die we graag gaan testen in het verrichtingsonderzoek”, aldus commissievoorzitter Cor Loeffen. Zowel de moeder als grootmoeder van Kentucky TMS Z hebben tot op 1,40 m-niveau in de sport gepresteerd.

Neymar en No Jokes CM van de Wolfshoeve

Na afloop van de finale van de vierjarigen zijn twee opvallend springende hengsten aangewezen: de als vierde geëindigde Neymar (El Barone 111 Z uit NMK-kampioene Bola elite IBOP-spr pref PROK van Vainqueur) van fokkers Reinie Tewis en Jan van Kooten, die een halfbroer is van de KWPN-goedgekeurde hengst Jukebox (v. Padock du Plessis) en zelf als driejarige ook al was aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, en de Untouchable-zoon No Jokes CM van de Wolfshoeve (uit Florentina elite sport-spr D-OC van Tangelo van de Zuuthoeve, mede-fokker J.A.M. van der Horst-Meeus uit Huijbergen) van fokker Casper Meedges uit Hoogerheide. Laatstgenoemde bracht het eerder al tot de tweede bezichtiging, komt uit een 1,40 m-moeder en is – net als Neymar – verwant aan een heel stel internationale springpaarden.

Bron: KWPN