Grandorado TN-dochter Mysterie of Society pakt winst in kleine finale

Voor het eerst worden er op de finaledag van de Blom Cup ook kleine finales verreden. Arjen van Diepen reed Mysterie of Society (Grandorado TN x Cantos) naar de winst bij de vijfjarigen.

Op het zandterrein sprongen de vijfjarigen een tweefasen 1.20m-proef op de slotdag van de KWPN Kampioenschappen. Het resulteerde in een hoop nulrondes want van de 55 deelnemers bleven er 32 in beide fases foutloos.

IBOP-topper

Arjan van Diepen snelde met de Grandorado TN-dochter Mysterie of Society (uit Voila sport-spr pref van Cantos, fokker M. van Wooning uit Rijsenhout) naar het snelste foutloze resultaat. Deze elitemerrie viel eerder al zeer positief op in de IBOP, waarin ze met negens voor reflexen, techniek en vermogen uitkwam op een mooi puntentotaal van 86,50. In Valkenswaard toonde ze ook haar kwaliteiten en pakte daardoor de winst in de kleine finale.

Mick Jagger en Megalon K

Rob Heijligers volgde met Mick Jagger (Gladstone HDH uit Jumanji van Numero Uno, fokker A. van de Vin uit Heeze) op kleine afstand als tweede, gevolgd door de eveneens snel foutloos springende Megalon K (Etoulon VDL uit Zemora elite sport-spr PROK van Quasimodo Z, fokker A.V. Kollenburg uit Best) onder Yindee van Wanrooij.

Uitslag

Bron: KWPN