Blom Cup: Highway M TN-zoon Nelson wint halve finale vierjarigen

Juryleden Tal Milstein en Marcel Beukers beoordeelden vandaag ruim 60 vierjarige springpaarden in de halve finale van de Blom Cup. Onder Renee de Weert boekte Nelson (Highway M TN x Cardento) het beste resultaat.

De hoogste punten in deze halve finale gingen naar de KWPN-goedgekeurde hengst Neymar VDL (Thunder van de Zuuthoeve uit Darco’s Rose van Darco) van fokker VDL Stud, die onder Suzanne Tepper eerder deze maand al zegevierde bij de jonge paarden in Tolbert. Hij kreeg nu een 8,7 voor zowel het springen als het gaan tussen de hindernissen, maar een ongelukkig foutje wierp hem terug naar de zevende positie.

Beetje brutaal

“Dit paard sprong met heel veel macht en laat zich heel goed rijden. Hij is een beetje brutaal, maar dat kan ook niet anders gezien zijn afstamming. Dat gaat hem in de toekomst nog goed van pas komen”, aldus Tal Milstein over Neymar VDL.

Pas een week

Met een 8,5 en 8,6 kon Nelson (Highway M TN uit Fanory elite EPTM-spr pref PROK van Cardento, fokker Familie Kuipers uit Hengelo) onder Renee de Weert naar voren treden als winnaar. De stalamazone van Henk van den Broek heeft hem pas een week onder het zadel, nadat ze dit paard van Klaas Mostert begin dit jaar nog succesvol voorstelde in de VSN Finale.

Elke sprong hetzelfde

“Dit is echt een fantastisch paard. Elke sprong is hetzelfde, hij heeft een goede balans, veel kracht in galop en hij springt met veel macht. Op alle fronten was hij overtuigend!”

Notate JDV

Ook de als tweede geëindigde Notate JDV (Jacadello uit Hantate stb-ext PROK van Lamm de Fetan, fokker Jean Dresen uit Valkenburg) is een heel compleet springpaard. Onder Stephanie Whitworth sprong dit talent van Stal Hendrix naar tweemaal een 8,5. “Dit is een merrie met heel veel kwaliteit. Ze is iets meer op de voorhand qua balans maar kan verrassend goed terugspringen, is scherp, laat zich heel goed rijden en toonde een goede instinct.”

Lourdes

De als derde geplaatste Catch-dochter Lourdes kwam onder Sanna Bergs-Olsson uit op een 8,2 en 8,5. Deze merrie van Marco Zeekaf viel op met haar lichtvoetigheid, goede rijdbaarheid en atletische vermogen.

De beste 25 zijn geplaatst voor de finale, die morgen om 08.30 uur op het programma staat.

Uitslag

Bron: KWPN