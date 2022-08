Mister SFN maakt met Blom Cup-titel hoop mensen blij

Van de 40 combinaties in de finale voor vijfjarigen bleven er 25 foutloos in het basisparcours en dat zorgde voor spannende sport in de barrage. Snel rijden bleek een absolute must en dat is het gros van de ruiters wel toevertrouwd. Na een zwaarbevochten strijd trok Grandorado TN-zoon Mister SFN (mv. Haarlem) onder Hessel Hoekstra de Blom Cup-titel naar zich toe. Daarmee lieten ze in de barrage 24 duo’s achter zich.

Hessel Hoekstra leverde een fantastische prestatie door met Springpaardenfonds II’s Mister SFN (stb.naam Manana Manana van de Reesterhof, Grandorado TN uit Valery ster pref prest PROK van Haarlem, fokker Ton Lautenschutz uit Ruurlo) na een uitstekende nulrit als winnaar naar voren te kunnen treden. De Blom Cup vormt een mooie graadmeter om te zien hoe paarden zich tot hun leeftijdsgenoten verhouden en met deze prestatie voldoet Mister SFN volledig aan de missie van het Springpaardenfonds.

Iedere dag beter

“Mister SFN heeft heel veel kwaliteit en hij springt hier iedere dag weer beter. Heel mooi om hier te kunnen winnen met hem!”, reageert een blije Hessel Hoekstra.

Maximus Quantum Leap

Ruben Dario Ramirez ging lange tijd aan de leiding met Maximus Quantum Leap (Carrera VDL uit Bolette TH ster PROK van Indoctro, fokker K.B. Huygen uit Eemdijk), die als veulen via de KWPN Online Veulenveiling in handen is gekomen van Auke de Jong en Petra Strikwerda. Het leverde hen uiteindelijk een mooie tweede plek op. “Hier ben ik heel tevreden mee! Mijn grootste taak was om te zorgen dat hij hier mooi ontspannen zou blijven, dan loopt het bijna als vanzelf met hem”, reageert de ruiter.

Murosa beste merrie

Een ander razendsnel duo bezette de derde plaats, de beste merrie binnen dit gezelschap: Murosa (Zambesi uit Furosa keur sport-spr van Namelus R, fokker T. Verberk uit Oploo) onder Maxime Thefenne.

Mindset ES beste hengst

Als beste hengst eindigde extra galopperende en dito springende Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur sport-spr pref van Kannan, f/g Egbert Schep) onder Jarno van Erp geheel foutloos naar de vijfde plaats.

WK Lanaken

De beste tien combinaties hebben zich geplaatst voor het WK in Lanaken.

Uitslag

