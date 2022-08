Negen merries ster verklaard op eerste dag Blom Cup

Op de eerste dag van de Blom Cup zijn negen merries succesvol aangeboden voor stamboekopname. Daaronder Loharna-P (Carrera VDL x Burggraaf), die vorig jaar brons won op het WK in Lanaken, met 80 punten voor exterieur.

De Tops International Arena in Valkenswaard vormt drie dagen het decor van de Blom Cup en na afloop van het eerste onderdeel was het mogelijk om merries aan te bieden voor stamboekopname. Vandaag worden er in dat kader ook nog een aantal vierjarigen verwacht.

Loharna-P best scorende

Alle negen vijf-, zes- en zevenjarige paarden werden maandag op exterieur en springen in het parcours beoordeeld door Marcel Beukers en Stan Creemers. Zij kregen allen het sterpredicaat toegekend. Met 80 punten voor exterieur was de Carrera VDL-dochter Loharna-P (uit Viantha-P elite prest PROK D-OC van Burggraaf, fokker Ben Platzer) van amazone Nicole Eggens de best scorende. Vorig jaar maakte deze merrie al naam door de bronzen medaille te winnen op het WK voor vijfjarige springpaarden in Lanaken.

Direct keur en zelfs elite

“Dit is een aansprekende, langgelijnde en correct gebouwde merrie. Ze heeft veel bloed en werd hierdoor niet alleen ster maar ook direct keur en zelfs elite”, vertelt inspecteur Marcel Beukers. “Het was goed om te zien dat de stamboekopname wel leeft bij de fokkers. We hopen er vanmiddag ook nog een aantal ster te kunnen verklaren bij de vierjarigen.”

