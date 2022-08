Nina Quite wint Blom Cup met 9,5 voor het springen

De finaledag van de Blom Cup werd afgetrapt door de vierjarigen en dat leverde goede sport op. Onder Megan Laseur sprong de Andiamo de Semilly-dochter Nina Quite naar de titel.

De jurering lag in handen van Marc van Dijck en Bart Henstra, die alle 25 finalisten voorzagen van een toelichting. Ze konden meerdere negens kwijt in de top van het klassement. Drie merries bezetten het podium.

Drie merries op het podium

Met een 9,5 voor het springen en een 8,2 voor het gaan tussen de hindernissen sprong de door Cor en Margriet Kuin uit Lepelstraat gefokte Nina Quite (Andiamo Semilly uit Cecampione elite IBOP-spr sport-spr PROK van Quite Capitol) met Megan Laseur overtuigend naar de overwinning. “Deze merrie beschikt over een heel goede galop, zeer snelle reflexen en een super techniek. Een heel talentvol springpaard dat over alle wenselijke eigenschappen beschikt”, sprak Bart Henstra.

Er was veel kwaliteit in de kopgroep, zo ook bij de als tweede geëindigde Lourdes elite EPTM-spr D-OC (Catch uit Escada van Cachas) van Marco Zeekaf, die gereden is door Sanna Bergs-Olsson. Deze merrie viel eerder al positief op in de merrietest, waarin ze slaagde met 80 punten. “Deze merrie laat zich heel fijn rijden, heeft veel galop en daarin veel afdruk. Ze springt met een goede techniek en veel atletisch vermogen.” Lourdes kreeg tweemaal een 9.

Met een 9 en een 8,9 deed Stal Hendrix’s keurmerrie Notate JDV (Jacadello uit Hantate stb-ext PROK van Lamm de Fetan, fokker Jean Dresen uit Valkenburg) onder Stephanie Whitworth goede zaken. Gister werden zij tweede in de halve finale, nu derde in de finale. “Deze merrie heeft veel vermogen en hoewel ze wat horizontaal in de balans is, springt ze telkens met hele goede manieren. Zeker een paard voor de toekomst!”, sprak Marc van Dijck.

Uitslag

Bron: KWPN