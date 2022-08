VDL Lightfeet wint Blom Cup zesjarigen

Op de imponerende graspiste leverden de zesjarigen vandaag prachtige sport in de finale van de Blom Cup. Alex Gill zette met de door Geert van der Meer gefokte VDL Lightfeet (Arezzo VDL x Indoctro) het snelste foutloze resultaat neer.

Negen combinaties gingen in de barrage opnieuw de strijd aan in een uitdagend parcours van Louis Konickx. De beste twaalf verdienden een uitnodiging voor het WK in Lanaken, met uitzondering van de buitenlands geregistreerde en KWPN-goedgekeurde hengst Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur uit Grappa AG van Spartacus, fokker Alex Gisbertz) die onder Pieter Keunen drie rondes overtuigend foutloos sprong en in het eindklassement als vijfde eindigde.

Alles via plan

Het beste resultaat werd geleverd door Alex Gill met de door Geert van der Meer gefokte Arezzo VDL-zoon VDL Lightfeet (uit Horsinaa keur sport-spr van Indoctro) van de VDL Stud, die werd opgeleid door Nella Bijlsma. “Geweldig als alles via plan verloopt! Dat lukt niet altijd dus dit is echt genieten. VDL Lightfeet heeft ontzettend veel kwaliteit en dat ik dit al met hem kan presteren is zeker te danken aan de goede opleiding van Nella”, reageert de stalruiter van VDL Stud enthousiast.

Liverma

Een ander kwaliteitsvol paard eindigde als tweede, de met veel vermogen springende Quickly de Kreisker-dochter Liverma (uit Verma W van Kojak). Johan Klein Zieverink rijdt dit paard voor haar fokker, Jos van Deurzen van Stal Keizersberg. Als tweede starter in de barrage konden zij met een snelle foutloze rit direct druk zetten op de concurrentie, en zij werden uiteindelijk alleen door VDL Lightfeet/Alex Gill verslagen.

Legend D

Het derde resultaat in deze finale kwam op naam van de goed in de manieren springende, extra basculerende Etoulon VDL-zoon Legend D (uit Eurostar PROK van Eurocommerce Dubai, fokker H.J.M. van Dartel uit Wijhe), die onder Lennard de Boer eveneens dubbel foutloos bleef in deze serieuze 1,35 m-proef.

Uitslag

Bron: KWPN