Blom’s Icarus V naar Efe Siyahi

De achtjarige Blom's Icarus V (v. Biscayo) is verkocht aan Efe Siyahi van Stal Carpe Diem in Baarlo. Rinus Blom en Robert Muntel hadden de hengst, die goedgekeurd is in Zangersheide, in eigendom. Blom's Icarus V won afgelopen augustus de Blom Cup voor zevenjarige springpaarden, onder Ruben Romp.

Nieuwe eigenaar Efe Siyahi is een internationale springruiter van Turkse afkomst, die in Limburg is neergestreken met zijn sport- en handelsstal. Siyahi was de afgelopen tijd onder meer succesvol actief op 1m60 niveau met de merrie Call me Princess (v. Chap I), waarmee hij meerdere internationale podiumplaatsen veroverde.

Bron: Horses.nl